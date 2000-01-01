Бусел Параскевия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Параскевия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бусел Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бусел Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бусел Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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