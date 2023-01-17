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Рябкова (Смирнова) Мария Андреевна
Рябкова (Смирнова) Мария Андреевна
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
04.06.1989
Пол
Женский
Отец
Смирнов Андрей Валентинович
1959 г.р.
Мать
Смирнова (Лагузова) Галина Станиславовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1989
Отец:
Смирнов Андрей Валентинович
Мать:
Смирнова Галина Станиславовна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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