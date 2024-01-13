Демьян Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьян Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1966

Отец: Демьян Федор Васильевич

Мать: Демьян (Кирияк) Леустина (?) Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьян Яна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьян (Полупанова) Лилия Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1996

Сын: Демьян Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Демьян (Полупанова) Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
23.10.2002

Сын: Демьян Максим Ефимович

Мать ребёнка: Демьян (Полупанова) Лилия Владимировна

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