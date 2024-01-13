Демьян Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьян Яна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1996
Мать ребёнка: Демьян (Полупанова) Лилия Владимировна
Рождение ребёнка
23.10.2002
Мать ребёнка: Демьян (Полупанова) Лилия Владимировна