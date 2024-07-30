Корюгин Павел Петров
Место рождения
Дата рождения14.01.1914 ст.
Дата смерти10.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914 ст.
Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 140об.-141, №2)
Крещение
15.01.1914 ст.
Восприемник: того же починка запасной солдат из крестьян Иван Никитин Сухих. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 140об.-141, №2)
Смерть
10.11.1914 ст.
Хлебниковской волости, починка Зяблицева, умершего запасного солдата из крестьян Петра Петрова Корюгина сын младенец Павел, в возрасте 10 месяцев - от кашля. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви ... Показать все
Похороны
13.11.1914 ст.
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 190об.-191, №32)