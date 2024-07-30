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Корюгин Павел Петров

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

14.01.1914 ст.

Дата смерти

10.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914 ст.

Отец: Корюгин Пётр Петров

Мать: Корюгина (Шишкина) Мария Семёнова

Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 140об.-141, №2)
Крещение
15.01.1914 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Восприемник: того же починка запасной солдат из крестьян Иван Никитин Сухих. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 140об.-141, №2)
Смерть
10.11.1914 ст.
Хлебниковской волости, починка Зяблицева, умершего запасного солдата из крестьян Петра Петрова Корюгина сын младенец Павел, в возрасте 10 месяцев - от кашля. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви ... Показать все
Похороны
13.11.1914 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1914 года Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-1, лист 190об.-191, №32)

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