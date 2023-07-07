(Сабурова) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабурова) Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Сабуров Павел Юрьевич

Мать: Дуванова Наталья

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