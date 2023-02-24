Меркулов Тимофей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1925
Дочь: Логинова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Меркулов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штрасгейм Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Кудрявщино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1943