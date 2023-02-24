Меркулов Тимофей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Тимофей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1925

Дочь: Логинова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Меркулов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штрасгейм Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Кудрявщино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1943
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