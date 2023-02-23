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Николай Раганов

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Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: ?

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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