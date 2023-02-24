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Гаврилов Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Ульяновская область

Дата рождения

После 1950

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1950

Отец: Гаврилов Дмитрий

Мать: Гаврилова Александра Павловна

Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Похороны
После 1970
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
После 1970
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
погиб на пилораме
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