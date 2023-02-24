Гаврилов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияДеревня Сергиевка , Ульяновская область
Дата рожденияПосле 1950
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1950
Отец: Гаврилов Дмитрий
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Похороны
После 1970
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
После 1970
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
погиб на пилораме