Гаврилова (Шестопалова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Шестопалова) Александра Павловна

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Место рождения

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

До 2019

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

После 1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шестопалов Павел Ксенофонтович

Мать: Шестопалова Екатерина Фёдоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Гаврилов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гаврилов Дмитрий

Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Дмитрий

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Гаврилов Дмитрий

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
До 2019
попала в грозу, убило молнией
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