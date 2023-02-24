Гаврилова (Шестопалова) Александра Павловна
Место рожденияСергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Дата рождения1930
Дата смертиДо 2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Гаврилов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гаврилов Дмитрий
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Дмитрий
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Бракосочетание
Около 1950
Муж: Гаврилов Дмитрий
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
До 2019
попала в грозу, убило молнией