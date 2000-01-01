Мариев Иосиф Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариев Иосиф Онисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.01.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мариев Онисим

Мать: не указана

Смерть
30.01.1873 ст.
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