Видьманкин Герасим Кузьмин

Видьманкин Герасим Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видьманкин Герасим Кузмич

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Видьманкин Кузьма Романов

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Видьманкин Василий Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видьманкин Кр. 21.02.1903 Ефим Герасимов

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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