Видьманкин Герасим Кузьмин

Видьманкин Герасим Кузмич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Видьманкин Кузьма Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Видьманкин Василий Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Видьманкин Кр. 21.02.1903 Ефим Герасимов
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно