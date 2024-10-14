Деркач Мелания Максимовна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деркач Мелания Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.04.1836 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркач Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Деркач Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Деркач Прохор Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Деркач Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Деркач Прохор Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
15.04.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
От простуды

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