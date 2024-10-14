Деркач Мелания Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти15.04.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Деркач Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Деркач Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Деркач Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Деркач Прохор Андреевич
Смерть
15.04.1836 ст.
От простуды