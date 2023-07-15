Куликова Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Губин Николай Егорович

Бракосочетание
11.11.1922

Муж: Губин Николай Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Губин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Губин Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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