Куликова Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Губин Николай Егорович
Бракосочетание
11.11.1922
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Губин Николай Егорович
Смерть
Неизвестно