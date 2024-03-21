Резниченко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резниченко Дочь 3
Мать ребёнка: Резниченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резниченко Дочь 2
Мать ребёнка: Резниченко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резниченко Лилия
Мать ребёнка: Резниченко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резниченко Наталья