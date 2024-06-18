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Резниченко Анатолий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953

Отец: Резниченко Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резниченко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Резниченко Бывшая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резниченко Бывшая жена

Развод
Неизвестно

Жена: Резниченко Бывшая жена

Рождение ребёнка
13.12.1979

Сын: Резниченко Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Резниченко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
24.10.1989

Дочь: Резниченко Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Резниченко Валентина Андреевна

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