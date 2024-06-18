Резниченко Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1953
Отец: Резниченко Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резниченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Резниченко Бывшая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резниченко Бывшая жена
Развод
Неизвестно
Жена: Резниченко Бывшая жена
Рождение ребёнка
13.12.1979
Сын: Резниченко Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Резниченко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
24.10.1989
Дочь: Резниченко Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Резниченко Валентина Андреевна