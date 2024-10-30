Попова (Нассонова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Нассонова) Анна Матвеевна

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Попов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1870 ст.

Муж: Попов Иван Андреевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.

Сын: Попов Семен Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.

Сын: Попов Семен Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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