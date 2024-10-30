Попова (Нассонова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Бракосочетание
13.02.1870 ст.
Муж: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.
Сын: Попов Семен Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.
Сын: Попов Семен Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно