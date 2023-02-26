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Никита Иванов

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Место рождения

д.Сомово Мещёвского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1826 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сомово Мещёвского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: ?

д.Сомово Мещёвского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Яков Никитин

Мать ребёнка: ?

д.Сомово Мещёвского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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