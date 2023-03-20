Бондаренко (Труханова) Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Труханова) Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труханов Валерий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1986

Дочь: Романова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Стаценко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
22.02.1989

Сын: Стаценко Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Стаценко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
23.11.2002

Дочь: Бондаренко Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Бондаренко Роман Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Андрей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Роман Павлович

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