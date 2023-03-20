Бондаренко (Труханова) Анна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труханов Валерий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1986
Дочь: Романова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Стаценко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
22.02.1989
Сын: Стаценко Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Стаценко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
23.11.2002
Дочь: Бондаренко Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Бондаренко Роман Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно