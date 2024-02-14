Сабиров Усман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Усман

Место рождения

.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Сабиров Аляутдин

Мать: Сабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Сабиров Усман красноармеец В архив Дата рождения __.__.1897 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Рыбушкино Место призыва Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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