Лукина (Уланова) Федосья Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Уланова) Федосья Флоровна

Место рождения

д. Ескинская, Колотовщина

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Уланов Флор

Мать: не указана

д. Ескинская, Колотовщина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Семён Григорьевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лукин Корнилий Семёнович

Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Лукин Фома Семёнович

Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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