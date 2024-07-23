Лукина (Уланова) Федосья Флоровна
Место рожденияд. Ескинская, Колотовщина
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Уланов Флор
Мать: не указана
д. Ескинская, Колотовщина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лукин Фома Семёнович
Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Лукин Семён Григорьевич
Смерть
Неизвестно