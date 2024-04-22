Есипова Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова Пелагея Кузьминична

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.04.1821

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Есипов Кузьма Ефимович

Мать: Есипова Евдокия Илларионовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
20.04.1821
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №6, метрическая книга за 1821 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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