Есипова Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти20.04.1821
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
20.04.1821
Смерть: запись о смерти №6, метрическая книга за 1821 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния