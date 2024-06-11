(Субботина) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Мать: не указана
Восприемник
04.10.1861 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В у Сергея Николаевича1 Субботина Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 265 " 212
Смерть
Неизвестно