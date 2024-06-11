(Субботина) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субботина) Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Мать: не указана

Восприемник
04.10.1861 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В у Сергея Николаевича1 Субботина Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 265 " 212
Смерть
Неизвестно

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