Погромская Агафия 1 Бабушка Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погромская Агафия 1 Бабушка Никаноровна

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1912

Дочь: (Погромська) Василиса 1 Бабушка Никитовна

Отец ребёнка: Погромський Никита Евграфович

Смерть
Неизвестно

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