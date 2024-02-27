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Шалухина Мария Дроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1740 по 1741 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1740 по 1741 ст.

Отец: Дрон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1757 по 1758 ст.

Дочь: (Шалухина) Катерина Максимовна

Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
С 1761 по 1763 ст.

Сын: Шалухин (Шелухин) Никита Максимович

Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
С 1764 по 1765 ст.

Сын: Шалухин Аким Максимович

Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.

Сын: Шалухин Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич

Смерть
1788 ст.

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