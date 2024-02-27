Шалухина Мария Дроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1740 по 1741 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1740 по 1741 ст.
Отец: Дрон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1757 по 1758 ст.
Дочь: (Шалухина) Катерина Максимовна
Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
С 1761 по 1763 ст.
Сын: Шалухин (Шелухин) Никита Максимович
Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
С 1764 по 1765 ст.
Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
С 1771 по 1772 ст.
Отец ребёнка: Шалухин (Шелухин) Максим Андреевич
Смерть
1788 ст.