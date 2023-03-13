Беспаловъ Нестеръ
Место рождениявПочинке Печерскомъ
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ
вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Беспаловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Петрова
вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Петрова
вПочинке Печерскомъ
Бракосочетание
Неизвестно