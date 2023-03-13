Беспаловъ Нестеръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспаловъ Нестеръ

Место рождения

вПочинке Печерскомъ

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ

Мать: не указана

вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1759

Сын: Беспаловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Петрова

вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна Петрова

вПочинке Печерскомъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Татьяна Петрова

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