Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Михаил Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1873 ст.

Отец: Феодоров-Елистратов (Осипов) Иоанн (Иван) Гавриилович

Мать: Лукина Евдокия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.05.1894 ст.

Жена: Вахтурова (Васильева) Пелагея Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1895 ст.

Сын: Гавриилов-Елистратов (Иванов) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Вахтурова (Васильева) Пелагея Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Гавриилова-Осипова-Феодорова-Елистратова (Иванова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Вахтурова (Васильева) Пелагея Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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