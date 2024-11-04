Осипов-Феодоров-Елистратов (Гавриилов) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1873 ст.
Бракосочетание
01.05.1894 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1895 ст.
Сын: Гавриилов-Елистратов (Иванов) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Вахтурова (Васильева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Сын: Гавриилова-Осипова-Феодорова-Елистратова (Иванова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Вахтурова (Васильева) Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно