Амосийская Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Людмила Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосийская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Амосийский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосийский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Амосийский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Амосийский Николай
Рождение ребёнка
20.11.1977
Дочь: Камарова Дина Николаевна
Отец ребёнка: Амосийский Николай
Смерть
Неизвестно