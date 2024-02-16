Амосийская Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосийская Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1939

Отец: Дмитриев Федор Васильевич

Мать: Родионова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Людмила Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосийская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Амосийский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосийский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Амосийский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Амосийский Николай

Рождение ребёнка
20.11.1977

Дочь: Камарова Дина Николаевна

Отец ребёнка: Амосийский Николай

Смерть
Неизвестно

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