Варлакова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Варлаков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Варлаков Дмитрей Егорович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Варлаков Дмитрей Егорович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Дмитрей Егорович

Смерть
Неизвестно
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