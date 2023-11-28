Варлакова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Варлаков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Варлаков Дмитрей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Варлаков Дмитрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно