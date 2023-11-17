Пеньков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980

Отец: Пеньков Василий Иванович

Мать: не указана

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