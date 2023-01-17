Меркосян Гевонд Ваганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1926
Дата смерти17.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926
Рождение ребёнка
21.07.1949
Сын: Меркосян Размик Гевондович
Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна
Рождение ребёнка
09.01.1956
Дочь: Меркосян Рузанна Гевондовна
Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна
Рождение ребёнка
04.02.1959
Дочь: Меркосян Светлана Гевондовна
Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна
Рождение ребёнка
10.08.1961
Сын: Меркосян Гагик Гевондович
Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна
Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркосян Седа Бадаловна
Смерть
17.04.1989