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Меркосян Гевонд Ваганович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1926

Дата смерти

17.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1926

Отец: Арутюнян Ваган Меркосович

Мать: Арутюнян Цовинар Игнатовна

Рождение ребёнка
21.07.1949

Сын: Меркосян Размик Гевондович

Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна

Рождение ребёнка
09.01.1956

Дочь: Меркосян Рузанна Гевондовна

Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна

Рождение ребёнка
04.02.1959

Дочь: Меркосян Светлана Гевондовна

Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна

Рождение ребёнка
10.08.1961

Сын: Меркосян Гагик Гевондович

Мать ребёнка: Меркосян Седа Бадаловна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркосян Седа Бадаловна

Смерть
17.04.1989
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