Меркосян (Мкртчян) Седа Бадаловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1927
Дата смерти15.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1949
Сын: Меркосян Размик Гевондович
Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович
Рождение ребёнка
09.01.1956
Дочь: Меркосян Рузанна Гевондовна
Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович
Рождение ребёнка
04.02.1959
Дочь: Меркосян Светлана Гевондовна
Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович
Рождение ребёнка
10.08.1961
Сын: Меркосян Гагик Гевондович
Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1978