Меркосян (Мкртчян) Седа Бадаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркосян (Мкртчян) Седа Бадаловна

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Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

23.12.1927

Дата смерти

15.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
21.07.1949

Сын: Меркосян Размик Гевондович

Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
09.01.1956

Дочь: Меркосян Рузанна Гевондовна

Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
04.02.1959

Дочь: Меркосян Светлана Гевондовна

Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
10.08.1961

Сын: Меркосян Гагик Гевондович

Отец ребёнка: Меркосян Гевонд Ваганович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркосян Гевонд Ваганович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Смерть
15.04.1978
Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
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