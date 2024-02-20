Скрипка / 1-Й Брак / ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1830
Жена: Бублик Зиновия Павловна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Развод
До 1835
Жена: Бублик Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириленко / Кириченко / Мануил / Незаконнорожденный /
Мать ребёнка: Бублик Зиновия Павловна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская Церковь с.Гребенки согласно зап.№ 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584 ,лист № 0984
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Стефанида / Незаконнорожденная /
Мать ребёнка: Бублик Зиновия Павловна
Россия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки
Покровская церковь м/к 1840г. / Стр.№ 1116, зап.№48 / ЦГИКА Ф - 127-1012-1957/1 / лист № 026 /
Смерть
Неизвестно