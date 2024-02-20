Кириленко / Кириченко / Мануил / Незаконнорожденный / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Мануил / Незаконнорожденный /

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Мать: Бублик Зиновия Павловна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская Церковь с.Гребенки согласно зап.№ 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584 ,лист № 0984
Смерть
Неизвестно
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