Кириленко / Кириченко / Мануил / Незаконнорожденный /
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Скрипка / 1-Й Брак / ?
Мать: Бублик Зиновия Павловна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская Церковь с.Гребенки согласно зап.№ 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584 ,лист № 0984
Смерть
Неизвестно