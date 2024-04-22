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Моисей Кондратьев

Место рождения

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

06.12.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кондрат Перфилов

Мать: Екатерина Иванова

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Петр Моисеев

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Дмитрий Моисеев

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Моисеева

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Моисеева

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Семен Моисеев

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пелагея Моисеева

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Антон Моисеев

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алексей Моисеев

Мать ребёнка: Онисья Ильина

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онисья Ильина

Смерть
06.12.1799
Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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