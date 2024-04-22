Моисей Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти06.12.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кондрат Перфилов
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Петр Моисеев
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Дмитрий Моисеев
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Моисеева
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Моисеева
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Семен Моисеев
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пелагея Моисеева
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Антон Моисеев
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей Моисеев
Мать ребёнка: Онисья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онисья Ильина
Смерть
06.12.1799