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Фуното/Фонотова/Баркэт Акелина Иванрвна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
После 1870

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Трифонович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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