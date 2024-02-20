Фуното/Фонотова/Баркэт Акелина Иванрвна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
После 1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.06.1872
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно