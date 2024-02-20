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Фуното/Фонотов/Баркэт Константин Трифонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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