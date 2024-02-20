Фуното/Фонотов/Баркэт Константин Трифонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно