Лихунова Екатерина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1882 ст.
Дочь: Лизунова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Лизунов Иван Харитонов
Восприемник Балясников Николай Артемьев
Рождение ребёнка
23.06.1888 ст.
Дочь: Лищунова Февронья Иванова
Отец ребёнка: Лизунов Иван Харитонов
Смерть
Неизвестно