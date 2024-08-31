Лихунова Екатерина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихунова Екатерина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунов Иван Харитонов

Рождение ребёнка
15.08.1882 ст.

Дочь: Лизунова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Лизунов Иван Харитонов

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемник Балясников Николай Артемьев
Рождение ребёнка
23.06.1888 ст.

Дочь: Лищунова Февронья Иванова

Отец ребёнка: Лизунов Иван Харитонов

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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