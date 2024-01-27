Сысоев Susoev Ефим Лукьянович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1722
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Сысоев Susoev Лукьян
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сысоев Susoev Анфим Ефимович
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Евдокимовна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Евдокимовна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
1750
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка