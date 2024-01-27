Сысоев Susoev Ефим Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Ефим Лукьянович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1722

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Сысоев Susoev Лукьян

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сысоев Susoev Анфим Ефимович

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Евдокимовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Евдокимовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
1750
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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