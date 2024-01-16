Шамова Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамова Акилина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шамов Иван Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Мария Артамоновна

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1893 г. рожд. 23/25 января Григорий и Мария (близнецы)
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Шамов Григорий Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1893

Сын: Шамов Михаил Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1893 г. рожд. 23/25 января Григорий и Мария (близнецы)
Рождение ребёнка
?.01.1894

Сын: Шамов Николай Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Шамов Георгий Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1896 г. рожд. 8/14 апреля Георгий
Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Александра Артамоновна

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирска, Михайло-Архангельская церковь, 1899 г. рожд. 10/11 апреля Александра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Артамон Аксёнович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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