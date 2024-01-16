Шамова Акилина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Мария Артамоновна
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1893 г. рожд. 23/25 января Григорий и Мария (близнецы)
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Шамов Григорий Артамонович
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Рождение ребёнка
05.09.1893
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1893 г. рожд. 23/25 января Григорий и Мария (близнецы)
Рождение ребёнка
?.01.1894
Сын: Шамов Николай Артамонович
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Рождение ребёнка
08.04.1896
Сын: Шамов Георгий Артамонович
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
МК г. Бирск, Михайло-Архангельская церковь, 1896 г. рожд. 8/14 апреля Георгий
Рождение ребёнка
10.04.1899
Дочь: Александра Артамоновна
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
МК г. Бирска, Михайло-Архангельская церковь, 1899 г. рожд. 10/11 апреля Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно