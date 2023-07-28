Филатова Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Фаина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Геллер Евгений Ильич

Отец ребёнка: Геллер Илья

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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