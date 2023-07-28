Филатова Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Фаина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Геллер Евгений Ильич
Отец ребёнка: Геллер Илья
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно