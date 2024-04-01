Малышева Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Калинина Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Малышев Иван Семенов
Отец ребёнка: Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно