Малышева Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Калинина Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Малышев Иван Семенов

Отец ребёнка: Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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