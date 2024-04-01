Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Калинина Авдотья Семенова
Мать ребёнка: Малышева Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Малышев Иван Семенов
Мать ребёнка: Малышева Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно