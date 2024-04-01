Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Семен Отст. Солдат Р. Скопина Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Калинина Авдотья Семенова

Мать ребёнка: Малышева Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Малышев Иван Семенов

Мать ребёнка: Малышева Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно
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