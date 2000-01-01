Балмуш Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балмуш Любовь Валериевна
Тирасполь, Приднестровье, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балмуш Любовь Валериевна