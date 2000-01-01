Балмуш Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балмуш Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балмуш Любовь Валериевна

Тирасполь, Приднестровье, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балмуш Любовь Валериевна

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