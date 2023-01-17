Коваль Дарья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Дарья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коваль Лаврен Кононов

Отец ребёнка: Коваль Конон Александров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Коваль Матвей Кононов

Отец ребёнка: Коваль Конон Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Конон Александров

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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