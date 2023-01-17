Коваль Дарья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Коваль Конон Александров
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Коваль Конон Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно