Сошина Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сошин Федор (Феодор) Васильевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Лоскутников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутников Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно