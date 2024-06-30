Сошина Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошина Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сошин Федор (Феодор) Васильевич

Мать: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лоскутников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутников Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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