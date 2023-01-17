Семибратова Евдокия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Евдокия Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

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Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Бракосочетание
08.11.1835

Муж: Семибратов Илья Дементьевич

Рождение ребёнка
17.07.1839

Сын: Семибратов Илья Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Семибратов Аким Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.07.1843 ст.

Дочь: Семибратова Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рождение ребёнка
17.12.1845 ст.

Сын: Семибратов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.09.1847 ст.

Сын: Семибратов Иван Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.

Сын: Семибратов Степан Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1854 ст.

Дочь: Семибратова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.04.1858

Дочь: Семибратова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семибратов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич

Смерть
09.11.1875
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