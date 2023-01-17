Семибратова Евдокия Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Бракосочетание
08.11.1835
Рождение ребёнка
17.07.1839
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
27.07.1843 ст.
Дочь: Семибратова Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
17.12.1845 ст.
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
13.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
19.07.1854 ст.
Дочь: Семибратова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
06.04.1858
Дочь: Семибратова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семибратов Илья Дементьевич
Смерть
09.11.1875