Оленев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1989
Дочь: Синицына (Оленева) Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Оленева (Смирнова) Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
04.02.1994
Мать ребёнка: Оленева (Смирнова) Марина Валентиновна