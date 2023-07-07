Оленев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленева (Смирнова) Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
11.07.1989

Дочь: Синицына (Оленева) Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Оленева (Смирнова) Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
04.02.1994

Сын: Оленев Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Оленева (Смирнова) Марина Валентиновна

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