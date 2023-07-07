Синицына (Оленева) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Оленева) Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1966 г.р.

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1989

Отец: Оленев Леонид

Мать: Оленева Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
24.03.2005

Дочь: София

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Дмитрий?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Дмитрий?