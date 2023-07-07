Синицына (Оленева) Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1989
Отец: Оленев Леонид
Рождение ребёнка
24.03.2005
Дочь: София
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Дмитрий?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицын Дмитрий?