Беспалов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалов Александр Васильевич

Беспалов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

24.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1949

Сын: Беспалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.04.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.