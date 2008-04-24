Беспалов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти24.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1949
Сын: Беспалов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.04.2008