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Максим Фирсович

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Хариет(Фирст) Саввин

Мать: Ирина Васильева

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Смирнова) Анна/Анисья Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Смирнова) Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Смирнов Григорий Максимов

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Смирнова) Александра Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Смирнова) Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Смирнова) Наталья Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Смирнова) Дарья Максимова

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
04.10.1855

Сын: Смирнов Яков Максимович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно
Возможно д.Кротово, тк в 10РС 1858 жил в Кротово

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