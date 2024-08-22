Максим Фирсович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Хариет(Фирст) Саввин
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Ирина Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Смирнова) Анна/Анисья Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Смирнова) Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Смирнов Григорий Максимов
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Смирнова) Александра Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Смирнова) Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Смирнова) Наталья Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Смирнова) Дарья Максимова
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
04.10.1855
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Фотиевна
Смерть
Неизвестно
Возможно д.Кротово, тк в 10РС 1858 жил в Кротово